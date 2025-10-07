Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India στην Cvent κυμαίνεται από ₹1.97M ανά year για Software Engineer II έως ₹3.28M ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.83M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cvent. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
