Cutover
Cutover Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cutover κυμαίνεται από $78,877 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $299,088 για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$299K
Διευθυντής Προϊόντος
$102K
Προσλήψεις
$137K

Μηχανικός Λογισμικού
$78.9K
