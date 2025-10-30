Κατάλογος Εταιρειών
Customer Analytics
Customer Analytics Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Customer Analytics κυμαίνεται από ₹1.43M έως ₹2.03M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Customer Analytics. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.63M - ₹1.91M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.43M₹1.63M₹1.91M₹2.03M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Customer Analytics in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,033,307. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Customer Analytics για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in India είναι ₹1,425,053.

