Cruise Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου in United States στην Cruise κυμαίνεται από $222K ανά year για L3 έως $524K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $365K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cruise. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L3
Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
$222K
$138K
$55K
$28.8K
L4
Senior Software Engineer I
$290K
$173K
$86.5K
$31K
L5
Senior Software Engineer II
$352K
$195K
$127K
$29.7K
L6
Staff Software Engineer
$524K
$249K
$201K
$73.9K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Cruise, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου στην Cruise in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $524,309. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cruise για τον ρόλο Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου in United States είναι $308,100.

