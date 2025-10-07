Cruise Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου in United States στην Cruise κυμαίνεται από $222K ανά year για L3 έως $524K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $365K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cruise. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές ( /yr ) Μπόνους L3 Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $222K $138K $55K $28.8K L4 Senior Software Engineer I $290K $173K $86.5K $31K L5 Senior Software Engineer II $352K $195K $127K $29.7K L6 Staff Software Engineer $524K $249K $201K $73.9K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Cruise, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

