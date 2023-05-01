Κατάλογος Εταιρειών
Crossover Health Μισθοί

Το εύρος μισθών της Crossover Health κυμαίνεται από $39,322 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $154,350 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Crossover Health. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $145K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$39.3K
Μάρκετινγκ
$110K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$154K
Συχνές Ερωτήσεις

El rol con mayor salario reportado en Crossover Health es Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level con una compensación total anual de $154,350. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Crossover Health es $127,723.

