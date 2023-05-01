Crossover Health Μισθοί

Το εύρος μισθών της Crossover Health κυμαίνεται από $39,322 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $154,350 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Crossover Health . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025