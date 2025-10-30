Κατάλογος Εταιρειών
Cronos Group
Cronos Group Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Cronos Group κυμαίνεται από €33.9K έως €47.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cronos Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€36.8K - €44.6K
Belgium
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€33.9K€36.8K€44.6K€47.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cronos Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Cronos Group φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €47,438. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cronos Group για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι €33,943.

