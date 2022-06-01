Critical Mass Μισθοί

Ο μισθός της Critical Mass κυμαίνεται από $20,895 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $167,160 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Critical Mass . Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025