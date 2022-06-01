Κατάλογος Εταιρειών
Critical Mass
Critical Mass Μισθοί

Ο μισθός της Critical Mass κυμαίνεται από $20,895 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $167,160 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Critical Mass. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $50.8K
Μάρκετινγκ
Median $68K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$44.1K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$162K
Επιστήμονας Δεδομένων
$20.9K
Προσελκυστής Προσωπικού
$167K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$87.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Critical Mass είναι Προσελκυστής Προσωπικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $167,160. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Critical Mass είναι $68,717.

