Criterion Systems
Criterion Systems Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Criterion Systems κυμαίνεται από $162K έως $226K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Criterion Systems. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$175K - $203K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$162K$175K$203K$226K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Criterion Systems?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Criterion Systems in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $226,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Criterion Systems για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $161,500.

