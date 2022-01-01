Κατάλογος Εταιρειών
Criteo
Criteo Μισθοί

Ο μισθός της Criteo κυμαίνεται από $44,704 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $686,000 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Criteo. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου

Ερευνητής Επιστήμονας

Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιστήμονας Δεδομένων
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $92.8K

Πωλήσεις
Median $139K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$686K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$57.6K
Επιτυχία Πελατών
$76.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$56.2K
Ανθρώπινοι Πόροι
$203K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$96.2K
Σύμβουλος Διοίκησης
$92.5K
Μάρκετινγκ
$182K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$170K
Διαχειριστής Έργων
$44.7K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$159K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$116K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Criteo is Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $686,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Criteo is $94,505.

