CRISIL
CRISIL Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in India στην CRISIL ανέρχεται σε ₹1.09M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CRISIL. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.09M
Επίπεδο
L01
Βάση
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹98.9K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CRISIL?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην CRISIL in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,787,842. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CRISIL για τον ρόλο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in India είναι ₹1,087,588.

