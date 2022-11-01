CRISIL Μισθοί

Το εύρος μισθών της CRISIL κυμαίνεται από $6,121 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $48,765 για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CRISIL . Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025