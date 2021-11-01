Κατάλογος Εταιρειών
CrimsonLogic
CrimsonLogic Μισθοί

Το εύρος μισθών της CrimsonLogic κυμαίνεται από $57,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $77,723 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CrimsonLogic. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $62.8K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Αναλυτής Δεδομένων
$57.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$77.7K

Συχνές Ερωτήσεις

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CrimsonLogic, — это Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $77,723. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CrimsonLogic, составляет $62,819.

