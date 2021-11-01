CrimsonLogic Μισθοί

Το εύρος μισθών της CrimsonLogic κυμαίνεται από $57,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $77,723 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CrimsonLogic . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025