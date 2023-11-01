Κατάλογος Εταιρειών
Crimson Education
Crimson Education Μισθοί

Το εύρος μισθών της Crimson Education κυμαίνεται από $49,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $298,500 για Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Crimson Education. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$54.8K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$65.7K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$299K

67 18
Σύμβουλος Διαχείρισης
$66.7K
Διαχειριστής Έργου
$49.8K
Τεχνικός Συγγραφέας
$73.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Crimson Education είναι ο Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $298,500. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Crimson Education είναι $66,168.

Άλλοι Πόροι