CRIF Μισθοί

Το εύρος μισθών της CRIF κυμαίνεται από $5,886 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $47,773 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CRIF. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$47.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$47.8K
Διευθυντής Προϊόντος
$5.9K

Πωλήσεις
$46.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$29.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Највише плаћена улога пријављена у CRIF је Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $47,773. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у CRIF је $46,388.

Άλλοι Πόροι