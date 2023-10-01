CRIF Μισθοί

Το εύρος μισθών της CRIF κυμαίνεται από $5,886 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $47,773 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CRIF . Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025