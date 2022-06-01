Cricut Μισθοί

Ο μισθός της Cricut κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $266,325 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cricut . Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025