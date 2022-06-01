Κατάλογος Εταιρειών
Cricut
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Cricut Μισθοί

Ο μισθός της Cricut κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $266,325 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cricut. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Αναλυτής Δεδομένων
$109K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Επιστήμονας Δεδομένων
$118K
Μάρκετινγκ
$115K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$141K
Διαχειριστής Προϊόντος
$190K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Cricut is Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $266,325. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cricut is $141,290.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Cricut

Σχετικές Εταιρείες

  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Whirlpool
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι