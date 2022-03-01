Crexi Μισθοί

Ο μισθός της Crexi κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $1,283,908 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Crexi . Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025