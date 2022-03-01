Κατάλογος Εταιρειών
Crexi
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Crexi Μισθοί

Ο μισθός της Crexi κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $1,283,908 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Crexi. Τελευταία ενημέρωση: 9/3/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Αναλυτής Δεδομένων
$118K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$167K
Διαχειριστής Προϊόντος
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Πωλήσεις
$101K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$221K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Crexi είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,283,908. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Crexi είναι $167,160.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Crexi

Σχετικές Εταιρείες

  • Thumbtack
  • Better Mortgage
  • Patreon
  • Liquidnet
  • Outdoorsy
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι