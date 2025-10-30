Κατάλογος Εταιρειών
Cresta
Cresta Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Cresta ανέρχεται σε $250K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cresta. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Cresta
Software Engineer
Palo Alto, CA
Σύνολο ανά έτος
$250K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$250K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cresta?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Cresta, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Cresta in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $450,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cresta για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $210,000.

Άλλοι Πόροι