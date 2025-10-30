Κατάλογος Εταιρειών
Crescent Pass Energy
Crescent Pass Energy Επικεφαλής Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επικεφαλής Προσωπικού in United States στην Crescent Pass Energy κυμαίνεται από $139K έως $193K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Crescent Pass Energy. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$149K - $175K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$139K$149K$175K$193K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Crescent Pass Energy?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επικεφαλής Προσωπικού στην Crescent Pass Energy in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $193,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Crescent Pass Energy για τον ρόλο Επικεφαλής Προσωπικού in United States είναι $138,600.

