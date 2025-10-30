Κατάλογος Εταιρειών
Credit Sesame
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου

  • Όλοι οι Μισθοί Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου

Credit Sesame Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in United States στην Credit Sesame κυμαίνεται από $143K έως $196K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Credit Sesame. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$155K - $184K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$143K$155K$184K$196K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου υποβολές στην Credit Sesame για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Credit Sesame?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στην Credit Sesame in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $195,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Credit Sesame για τον ρόλο Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in United States είναι $142,800.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Credit Sesame

Σχετικές Εταιρείες

  • Petal
  • Venmo
  • Upgrade
  • Personal Capital
  • Divvy
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι