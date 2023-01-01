Κατάλογος Εταιρειών
Credit Agricole Μισθοί

Ο μισθός της Credit Agricole κυμαίνεται από $30,815 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $191,100 για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Credit Agricole. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $70.1K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $44.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$45.5K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$40.4K
Ανθρώπινοι Πόροι
$35.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$180K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$191K
Νομικός
$79.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$127K
Διαχειριστής Έργων
$62.5K
Πωλήσεις
$30.8K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$47.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Credit Agricole είναι Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $191,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Credit Agricole είναι $54,842.

Άλλοι Πόροι