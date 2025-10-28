Κατάλογος Εταιρειών
Contract Services
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

Contract Services Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Argentina στην Contract Services κυμαίνεται από ARS 39.94M έως ARS 54.51M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Contract Services. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Σχεδιαστής Προϊόντος υποβολές στην Contract Services για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+ARS 75.71M
Robinhood logo
+ARS 116.17M
Stripe logo
+ARS 26.11M
Datadog logo
+ARS 45.68M
Verily logo
+ARS 28.72M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Contract Services?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σχεδιαστής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Contract Services in Argentina φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ARS 54,507,699. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Contract Services για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Argentina είναι ARS 39,940,987.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Contract Services

Σχετικές Εταιρείες

  • Netflix
  • Lyft
  • Flipkart
  • Tesla
  • Google
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι