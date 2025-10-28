Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Argentina στην Contract Services κυμαίνεται από ARS 39.94M έως ARS 54.51M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Contract Services. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!