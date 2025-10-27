Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Germany στην Continental κυμαίνεται από €73.2K έως €99.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€78.3K - €94.7K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€73.2K€78.3K€94.7K€99.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Continental in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €99,831. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Continental για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in Germany είναι €73,152.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Continental

