Η αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in India στην Continental ανέρχεται σε ₹2.61M ανά year για Solution Architect. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.19M - ₹2.57M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Continental?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Continental in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,731,936. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Continental για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in India είναι ₹1,914,690.

