Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Hungary στην Continental κυμαίνεται από HUF 15.17M ανά year για Software Engineer έως HUF 19.75M ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Hungary ανέρχεται σε HUF 16.75M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Continental?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Continental in Hungary φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HUF 23,500,421. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Continental για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Hungary είναι HUF 16,750,059.

