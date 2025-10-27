Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Hungary στην Continental κυμαίνεται από HUF 15.17M ανά year για Software Engineer έως HUF 19.75M ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Hungary ανέρχεται σε HUF 16.75M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
