Continental
Continental Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in Germany στην Continental ανέρχεται σε €78.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Σύνολο ανά έτος
€78.4K
Επίπεδο
E13
Βάση
€77K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€1.3K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Continental?
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Continental in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €104,575. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Continental για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Germany είναι €77,043.

