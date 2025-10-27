Κατάλογος Εταιρειών
Continental
Continental Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Continental κυμαίνεται από RON 40.6K έως RON 57.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RON 46.5K - RON 54.4K
Romania
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RON 40.6KRON 46.5KRON 54.4KRON 57.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Continental?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Continental φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 57,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Continental για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι RON 40,562.

