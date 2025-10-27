Κατάλογος Εταιρειών
Continental
Continental Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Brazil στην Continental κυμαίνεται από R$161K έως R$225K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Continental. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

R$174K - R$211K
Brazil
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
R$161KR$174KR$211KR$225K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην Continental in Brazil φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$224,518. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Continental για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in Brazil είναι R$160,647.

