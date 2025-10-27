Κατάλογος Εταιρειών
ContextLabs Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Netherlands στην ContextLabs κυμαίνεται από €102K έως €149K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ContextLabs. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€117K - €133K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€102K€117K€133K€149K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ContextLabs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην ContextLabs in Netherlands φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €148,566. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ContextLabs για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Netherlands είναι €101,982.

