Connexion Point
Connexion Point Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Connexion Point κυμαίνεται από $38.3K έως $52.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Connexion Point. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$41K - $49.5K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$38.3K$41K$49.5K$52.2K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Connexion Point?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Connexion Point φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $52,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Connexion Point για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι $38,250.

