Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Singapore στην Connected Freight κυμαίνεται από SGD 66.6K έως SGD 92.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Connected Freight. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 71.3K - SGD 84K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 66.6KSGD 71.3KSGD 84KSGD 92.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Connected Freight?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Connected Freight in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 92,724. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Connected Freight για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Singapore είναι SGD 66,571.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Connected Freight

