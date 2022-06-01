Κατάλογος Εταιρειών
Community Brands
Community Brands Μισθοί

Το εύρος μισθών της Community Brands κυμαίνεται από $24,964 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $206,960 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Community Brands. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Διευθυντής Προϊόντος
$207K
Πωλήσεις
$60.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$25K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$60.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίοσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Community Brands is Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $206,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Community Brands is $60,231.

