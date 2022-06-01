Community Brands Μισθοί

Το εύρος μισθών της Community Brands κυμαίνεται από $24,964 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $206,960 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Community Brands . Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025