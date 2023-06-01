Κατάλογος Εταιρειών
Common Energy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Common Energy Μισθοί

Ο μισθός της Common Energy κυμαίνεται από $89,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $105,525 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Common Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$106K
Αναλυτής Δεδομένων
$90.5K
Πωλήσεις
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Common Energy is Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $105,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Common Energy is $90,450.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Common Energy

Σχετικές Εταιρείες

  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι