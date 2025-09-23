Κατάλογος Εταιρειών
CommerceHub
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

CommerceHub Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Spain στην CommerceHub κυμαίνεται από €79.5K έως €116K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CommerceHub. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€91.3K - €104K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€79.5K€91.3K€104K€116K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού υποβολές στην CommerceHub για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

€142K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CommerceHub?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Kõrgeima palgaga Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού ametikoha palgapakett ettevõttes CommerceHub in Spain on aastase kogutasuga €115,858. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CommerceHub Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού ametikoha keskmine aastane kogutasu in Spain on €79,529.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CommerceHub

Σχετικές Εταιρείες

  • Lendio
  • Juniper Square
  • Insureon
  • Fivestars
  • Aquent
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι