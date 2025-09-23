Κατάλογος Εταιρειών
Comcast
Comcast Ερευνητής UX Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ερευνητής UX in United States στην Comcast ανέρχεται σε $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Comcast
Lead
Philadelphia, PA
Σύνολο ανά έτος
$180K
Επίπεδο
L4
Βάση
$148K
Stock (/yr)
$10K
Μπόνους
$22K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Comcast?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

15%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

40%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

