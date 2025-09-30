Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Chennai Metropolitan Area στην Comcast κυμαίνεται από ₹1.31M ανά year για II έως ₹3.22M ανά year για Principal Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Chennai Metropolitan Area ανέρχεται σε ₹1.33M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
15%
ΕΤΟΣ 1
15%
ΕΤΟΣ 2
15%
ΕΤΟΣ 3
15%
ΕΤΟΣ 4
40%
ΕΤΟΣ 5
Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
