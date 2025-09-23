Κατάλογος Εταιρειών
Comcast
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας

Comcast Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹619K - ₹720K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹572K₹619K₹720K₹801K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.96M

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

15%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

40%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Comcast φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹800,714. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Comcast για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι ₹571,938.

