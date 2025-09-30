Κατάλογος Εταιρειών
Comcast
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μάρκετινγκ

  • Όλοι οι Μισθοί Μάρκετινγκ

  • Philadelphia Area

Comcast Μάρκετινγκ Μισθοί στη Philadelphia Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μάρκετινγκ in Philadelphia Area στην Comcast ανέρχεται σε $225K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Comcast
Marketing
Philadelphia, PA
Σύνολο ανά έτος
$225K
Επίπεδο
Director
Βάση
$155K
Stock (/yr)
$40K
Μπόνους
$30K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Comcast?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

15%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

40%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μάρκετινγκ προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μάρκετινγκ at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $365,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Μάρκετινγκ role in Philadelphia Area is $225,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Comcast

Σχετικές Εταιρείες

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι