Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Λειτουργίες Μάρκετινγκ in United States στην Comcast ανέρχεται σε $187K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ΕΤΟΣ 1
15%
ΕΤΟΣ 2
15%
ΕΤΟΣ 3
15%
ΕΤΟΣ 4
40%
ΕΤΟΣ 5
Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)