Comcast Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί στη Atlanta Area

Η αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Atlanta Area στην Comcast ανέρχεται σε $85K ανά year για Business Analyst 2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Atlanta Area ανέρχεται σε $85K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$85K
$85K
$0
$0
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

15%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

40%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU + Options

Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Αναλυτής Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

Συχνές Ερωτήσεις

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Επιχειρησιακός Αναλυτής pozīcijai Comcast in Atlanta Area, ir gada kopējā atlīdzība $102,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Comcast Επιχειρησιακός Αναλυτής pozīcijai in Atlanta Area, ir $85,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Comcast

