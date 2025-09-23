Η αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States στην Comcast κυμαίνεται από $66K ανά year για Business Analyst 1 έως $116K ανά year για Senior Business Analyst. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $85K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Comcast. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
15%
ΕΤΟΣ 1
15%
ΕΤΟΣ 2
15%
ΕΤΟΣ 3
15%
ΕΤΟΣ 4
40%
ΕΤΟΣ 5
Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
40% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Comcast, τα RSU + Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
