Collectors Μισθοί

Ο μισθός της Collectors κυμαίνεται από $149,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $450,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Collectors . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025