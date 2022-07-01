Κατάλογος Εταιρειών
Collectors Μισθοί

Ο μισθός της Collectors κυμαίνεται από $149,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $450,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Collectors. Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $179K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $450K
Μάρκετινγκ
$201K

Διαχειριστής Προϊόντος
$294K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$149K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Collectors, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Collectors is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού with a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collectors is $201,000.

Άλλοι Πόροι