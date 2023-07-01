Collaborative Robotics Μισθοί

Ο μισθός της Collaborative Robotics κυμαίνεται από $140,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Collaborative Robotics . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025