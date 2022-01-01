Κατάλογος Εταιρειών
Coinbase
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
Σχετικά

Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
Ιστότοπος
2012
Έτος Ίδρυσης
3,960
Αριθμός Εργαζομένων
$1B-$10B
Εκτιμώμενα Έσοδα
Έδρα

