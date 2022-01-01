Κατάλογος Εταιρειών
Cognosante
Cognosante Μισθοί

Ο μισθός της Cognosante κυμαίνεται από $63,750 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $128,156 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cognosante. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Σύμβουλος Διοίκησης
$128K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$63.8K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cognosante είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $128,156. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cognosante είναι $115,000.

Άλλοι Πόροι