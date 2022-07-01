Κατάλογος Εταιρειών
Cognira
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Cognira Μισθοί

Ο μισθός της Cognira κυμαίνεται από $9,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $104,475 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cognira. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
$104K
Ανθρώπινοι Πόροι
$9.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Najlepšie platenú pozíciu v Cognira predstavuje Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $104,475. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cognira je $73,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Cognira

Σχετικές Εταιρείες

  • Stripe
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι