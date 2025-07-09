Cognigy Μισθοί

Ο μισθός της Cognigy κυμαίνεται από $67,017 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $95,337 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cognigy . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025