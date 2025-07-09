Κατάλογος Εταιρειών
Cognigy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Cognigy Μισθοί

Ο μισθός της Cognigy κυμαίνεται από $67,017 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $95,337 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cognigy. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $93.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$67K
Μηχανικός Λογισμικού
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Cognigy on Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level aastase kogutasuga $95,337. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cognigy keskmine aastane kogutasu on $93,765.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Cognigy

Σχετικές Εταιρείες

  • Tesla
  • Google
  • Intuit
  • Uber
  • Facebook
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι