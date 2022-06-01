Κατάλογος Εταιρειών
Cogent
Cogent Μισθοί

Ο μισθός της Cogent κυμαίνεται από $2,920 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $163,080 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cogent. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Εξυπηρέτηση Πελατών
$2.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$15K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$163K

Λείπει ο τίτλος σας;

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cogent είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $163,080. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cogent είναι $14,955.

Άλλοι Πόροι

