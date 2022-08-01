Coforma Μισθοί

Ο μισθός της Coforma κυμαίνεται από $134,492 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $164,175 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Coforma . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025