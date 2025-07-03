Κατάλογος Εταιρειών
Coditas Technologies
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Coditas Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Coditas Technologies κυμαίνεται από $7,455 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $32,350 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Coditas Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Σχεδιαστής Προϊόντος
$7.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$32.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Coditas Technologies είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $32,350. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Coditas Technologies είναι $19,903.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Coditas Technologies

Σχετικές Εταιρείες

  • Dropbox
  • Spotify
  • Tesla
  • Uber
  • Snap
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/coditas-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.