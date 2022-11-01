CodeMettle Μισθοί

Ο μισθός της CodeMettle κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $120,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CodeMettle . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025